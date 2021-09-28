Украина представила свою позицию по контракту Венгрии с «Газпромом»

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе переговоров с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон представил позицию страны по газовому контракту, подписанному Венгрией и «Газпромом». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК).

По его словам, Галущенко поднял вопрос о недавно подписанном контракте. «Еврокомиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Еврокомиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок», — сообщил источник агентства.

В понедельник, 27 сентября, «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно в течение 15 лет. Соглашение должно вступить в силу 1 октября. Оно предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

На Украине возмутились подписанием контракта. Так, в МИД заявили, что «удивлены и разочарованы» решением Венгрии. Позднее директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон заявил, что Киев может значительно снизить или даже полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину.