Налетчики обокрали парфюмерный магазин в США на глазах у толпы людей

В сети появилось видео с ворами, крадущими товар из магазин парфюмерии в США посреди дня

В сети появилось видео, на котором воры обокрали парфюмерный магазин в городе Чикаго (штат Иллинойс, США) на глазах у толпы покупателей посреди рабочего дня. Видеоматериалы опубликовал телеканал «360» в Telegram-канале.

Кадры демонстрируют двух налетчиков, которые открыто крадут с полок товар, складывают его в мешки и выносят из магазина. Все это происходит под недоуменные взгляды окружающих, которые даже не пытаются остановить преступников. На видео не заметны продавцы или охранники, которые могли бы воспрепятствовать краже.

В комментарии к видео канал подчеркнул, что о дальнейшей судьбе двух грабителей ничего не известно. Не ясно, вызвал ли кто-то полицию, задержали ли преступников.

21 июля стало известно, что пожилая женщина из Румынии украла семь бриллиантов на глазах у продавцов в Великобритании. Это случилось в 2016 году. Осмотрев драгоценности, женщина упаковала их в мешок и убрала в сумку. Когда от нее потребовали сначала оплатить покупку, она вернула продавцам аналогичный мешок, но уже с поддельными камнями. В 2020 году преступницу задержали во Франции.