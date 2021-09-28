Женщина запустила платформу для поддержки секс-работниц и обрела успех

Женщина бросила работу модели, создала платформу для торговли откровенными фотографиями и видео и обрела успех. Соответствующая история появилась на Daily Star.

30-летняя Челси Фергюсон (Chelsea Ferguson) объяснила, что решила отказаться от рекламных съемок в пользу развития собственного бизнеса. Она основала площадку AdmireMe VIP. «AdmireMe VIP похожа на OnlyFans. Здесь продается эротический контент, начиная от фотографий в белье и заканчивая снимками без одежды и порнороликами», — объяснила она.

Героиня материала подчеркнула, что создала платформу с учетом ошибок других площадок, уже представленных на рынке. По ее словам, проект создан «секс-работницей для поддержки секс-работников». Фергюсон добавила, что из-за пандемии коронавируса многие стриптизерши потеряли работу, и отрасль интимных услуг частично перешла из офлайна в онлайн формат.

«Их таланты востребованы, поэтому, если они хорошо продвигают себя на рынке, то можно зарабатывать гораздо больше, чем раньше. Ключ к успеху в этом деле — стать популярным в соцсетях. Такие площадки как TikTok быстро блокируют эротический контент, поэтому для развития я рекомендую Twitter», — поделилась мнением Фергюсон.

Предпринимательница не раскрывает сумму своего заработка, однако упомянула, что владеет коллекцией сумок стоимостью 60 тысяч фунтов стерлингов (шесть миллионов рублей), водит Lamborghini и живет в особняке с шестью спальнями.

Ранее в сентябре Челси Фергюсон рассказала об истории создания AdmireMe VIP. Сначала она начала продавать снимки, на которых она запечатлена в нижнем белье и без одежды, а затем решила создать собственную платформу, пользователи которой будут получать доступ к контенту за определенную плату.