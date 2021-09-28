На Украине оценили результаты «Крымской платформы» и визита Зеленского в США

Почти половина жителей Украины не видит практического смысла в проведении саммита «Крымская платформа». Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное центром «Социс».

45,4 процента опрошенных украинцев отметили, что «Крымская платформа» не имеет никакого практического влияния на возвращение Крыма в состав Украины. Еще 19,8 процента респондентов сочли, что саммит поспособствует этому процессу, а 9,2 процента — что лишь усложнит его.

Кроме того, 47,9 процента опрошенных заявили, что не ожидают от визита президента Украины Владимира Зеленского в США значительных последствий для отношений двух стран. 32,2 процента респондентов, напротив, считают, что поездка украинского лидера в Вашингтон окажет существенное влияние на двустороннее взаимодействие.

Из данных социологического исследования также стало известно, что большинство опрошенных украинцев поддерживают вступление своей страны в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Так, в случае проведения в ближайшее время референдума о вступлении Украины в ЕС за проголосовали бы 61,4 процента жителей республики, против — 26,4 процента. Вступление страны в НАТО поддержали бы 57,4 процента опрошенных, а 29,3 процента отказались бы от поддержки подобного решения .