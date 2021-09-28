Иностранцы увидели огромное российское здание и заговорили о зомби-апокалипсисе

Пользователь Reddit по имени Павел Байдуров опубликовал фотографию санкт-петербургской новостройки, в которой размещены около восьми тысяч квартир. Иностранцы, увидевшие снимок огромного российского здания, обсудили потенциальные проблемы местных жителей и пофантазировали на тему зомби-апокалипсиса.

«Представьте себе фильм про зомби, действие которого происходит в этом доме», — написал один из юзеров. Его поддержали несколько человек, которые заговорили о том, что с удовольствием посмотрели бы такую картину. Однако жители из стран СНГ подсказали, что фильм вряд ли будет зрелищным, потому что ожившим мертвецам пришлось бы пробивать толстые бетонные стены, разделяющие разные корпуса.

Часть комментаторов признали, что в некоторых квартирах явно не хватает солнечного света. «Пожизненная доставка добавок с витамином D должна быть включена в договор о покупке квартиры», — пошутил иностранец.

Некоторые пользователи предположили, что скорой помощи будет невероятно сложно найти квартиру, если какому-то жителю многоэтажки станет плохо. Другие уточнили у знающих людей, насколько хорошая в доме звукоизоляция.

«Надеюсь, квартиры здесь хотя бы очень дешевые», — выразил свое мнение удивленный юзер. «Где все парковочные места?» — спросил еще один пользователь.

Ранее иностранцы посчитали изобретение российских рабочих, использовавших взрывчатку для ремонта погнутой бочки из-под бензина, опасным для жизни.