В Европе появилась зона бедствия

Правительство Испании объявило остров Пальма, входящий в состав Канарских островов, зоной бедствия, пишет Reuters. Решение было принято из-за активного извержения вулкана Кумбре-Вьеха.

Представитель кабинета министров Испании Исабель Родригес сообщила, что признание острова зоной бедствия позволило согласовать первый пакет мер помощи в размере 10,5 миллиона евро (12,30 миллиона долларов). Из них около 5 миллионов евро будет предоставлено жителям европейского региона на покупку домов, а остальные — на приобретение мебели и предметов первой необходимости.

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Извержение началось 19 сентября впервые за последние 50 лет и уже привело к эвакуации 6 тысяч человек. Потоки лавы начали стекать по западному склону вулкана в сторону моря, что привело к уничтожению почти 600 домов, а также церквей и банановых плантаций на острове Пальма. «Лава не оставляет ничего на своем пути», — сообщал мэр испанского городка Эль-Пасо Серхио Родригес. По его словам, местные жители еще не скоро смогут вернуться к своим домам. При этом информации о появлении погибших нет.

Также из-за большого содержания в воздухе вулканического пепла с 25 сентября полеты на остров прекратила местная авиакомпания Binter. На данный момент сотни жителей в зоне прибрежных деревень находятся под угрозой. Власти ожидают, что раскаленная лава достигнет побережья острова и соприкоснется с соленой водой моря. Это может привести к взрывам и выбросу опасных газов.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха также может нести экологическую угрозу для Западной Европы. По утверждению метеорологов, большое количество двуокиси серы, которое было выброшено на острове, достигнет Франции.