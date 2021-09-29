Ребенок заразился поедающей мозг амебой на водной игровой площадке и умер

В США шестилетний мальчик умер после того, как заразился редкой поедающей мозг амебой после игры на водной игровой площадке. Об этом сообщает Fox News.

Ребенка отвезли в больницу города Арлингтон, штат Техас, 5 сентября. Врачи обнаружили у него первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ), который вызывается амебой Naegleria fowleri. Через несколько дней мальчик умер.

Сразу же после постановки диагноза чиновники Департамента здравоохранения штата начали расследование и закрыли все общественные площадки для купания в Арлингтоне. Наличие амебы, вызывающей заражение смертельной болезнью, было выявлено на водной детской площадке в Паркe Дона Мизенхаймера, которую заболевший мальчик посещал несколько раз в конце августа и начале сентября.

Согласно официальному отчету, проверка выявила, что показания хлорирования воды на игровой площадке не брались в два из трех дней, когда там играл умерший ребенок.

Сообщается, что городская система водоснабжения изолирована от той, которой пользуется игровая площадка, и массовое заражение первичным амебным менингоэнцефалитом Арлингтону не грозит.

В сентябре 2020 года сообщалось, что другой мальчик из штата Техас скончался от амебного менингоэнцефалита. Тогда смертельно опасных амеб обнаружили в воде, которой поливался сад в доме ребенка.