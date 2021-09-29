Бывший российский сенатор начал голодать в СИЗО

Арестованный бывший сенатор Рауф Арашуков объявил голодовку в знак протеста против давления, оказываемого на него. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель защиты.

По его словам, Арашуков добивается, чтобы ему предоставили свидание и звонки родственникам в соответствии с имеющимися разрешениями следователя и суда. Администрация СИЗО «Лефортово» не дает разрешения арестанту.

В связи с объявленной голодовкой Арашукова перевели в отдельную камеру. С 30 сентября он намерен отказаться от воды. Он считает, что его притесняют с целью оказания давления перед началом судебного процесса.

15 сентября суд продлил арест экс-сенатору до 7 января.

По делу Арашукова проходят 20 фигурантов, в том числе его отец Рауль Арашуков, который, по версии следствия, создал преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Также фигурантов дела обвиняют в организации убийств представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году. Отца и сына Арашуковых задержали в январе 2019 года.