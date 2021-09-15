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Суд продлил арест бывшему сенатору Арашукову и его отцу

Экс-сенатор Арашуков и его отец останутся в СИЗО до 7 января
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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Суд продлил арест экс-сенатору Рауфу Арашукову, обвиняемому в участии в преступном сообществе и убийствах, а также его отцу. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Владимир Постанюк.

Арашуковы останутся под стражей до 7 января.

По словам адвоката, срок их ареста истекал 7 октября. Защитники настаивали на избрании другой меры пресечения, однако суд постановил оставить обвиняемых в СИЗО еще на три месяца.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд в третий раз не смог провести отбор коллегии присяжных по делу Арашуковых. На заседание пришли 24 кандидата, а этого недостаточно для состава коллегии из восьми основных заседателей.

По делу бывшего сенатора проходит 20 фигурантов, в том числе его отец Рауль Арашуков. По версии следствия, Арашуков-старший создал преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Также фигурантов дела обвиняют в организации убийств представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году. Отца и сына Арашуковых задержали в январе 2019 года.

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