В России рассказали о кибератаках на системы электронного голосования

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что в ходе выборов в Госдуму было зафиксировано свыше 900 кибератак, направленных на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносных программ. Его слова приводит РИА Новости.

«Ряд таких атак носил провокационный характер с использованием подмены адреса источника атаки», — сказал Патрушев, напомнив, что в рамках ранее утвержденной президентом стратегии в число национальных интересов и приоритетов входит защита российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия.

Секретарь Совбеза пояснил, что это связано с ухудшением за последние годы обстановки в информационном пространстве.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что около половины атак на серверы Центризбиркома во время проведения выборов в Госдуму были направлены с территории США. По словам политика, действия зарубежных цифровых гигантов зачастую подчиняется только их корпоративным правилам и «уже поднадоели всем».