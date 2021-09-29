Миллионы смартфонов и компьютеров лишат доступа к интернету

Миллионы устройств, работающих на операционных системах Android, iOS и Windows, могут лишиться доступа к интернету. Об этом в своем блоге сообщил эксперт в области информационной безопасности Скотт Хелме (Scott Helme). Причиной этой проблемы станет истекающий срок действия цифрового сертификата для шифрования соединений смартфонов и компьютеров с глобальной сетью.

Некоторые компьютеры и смартфоны могут лишиться доступа к сети уже 30 сентября. Именно в этот день истечет срок действия корневого сертификата IdentTrust DST Root CA X3, выпущенного некоммерческой организацией Let’s Encrypt. Сертификат отвечает за шифрование соединений между конечными устройствами и интернетом. Его основная задача — защита от перехвата данных, которые обмениваются гаджеты и компьютеры с глобальной сетью.

«Ситуация с истечением срока действия сертификата возникает не впервые. Если ситуация будет развиваться так же, как и раньше, то многие пользователи и компании наверняка столкнутся с проблемами. В последний раз это случилось 30 мая 2020 года, и тогда многие пользователи столкнулись со сбоями», — предупредил Хелме.

Как отмечает исследователь, в первую очередь проблемы ждут устройства, которые не получают регулярных обновлений программного обеспечения, и смартфоны с устаревшими версиями операционной системы и ПО. В частности, это, по словам Хелме, коснется пользователей iOS 10 и macOS 10.12.0 и более старых версий, Windows XP с Service Pack 3, а также, в зависимости от конкретных версий, PlayStations 3 и 4, Nintendo 3DS, Ubuntu Java 8 и других.

Ранее компания Google прекратила поддержку миллионов смартфонов на Android. Корпорация призвала всех использующих неактуальную прошивку Android обновить ОС до версии 3.0 и новее. Пользователи при попытке войти в свои учетные записи со старой версией ОС сталкиваются с ошибкой при вводе пароля и не могут пользоваться электронной почтой.