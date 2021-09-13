Россиянам рассказали о неизвестных функциях популярного мессенджера

Создатели Viber рассказали, что в мессенджере можно перевести сообщения почти с 30 языков

Многие популярные мессенджеры обладают встроенным функционалом, о котором пользователи практически ничего не знают. Создатели Viber рассказали «Ленте.ру» о том, какие неизвестные расширенные настройки могут использовать россияне.

Например, если пользователь вступает в переписку с иностранцами, он может перевести сообщение почти с 30 языков. Для этого необходимо нажать на элемент переписки и выбрать пункт меню «Перевести», после чего перевод появится под оригинальным посланием. В этом же меню доступен выбор языка.

В Viber также рассказали, как отключить сжатие отправляемых фото и видео. «Чтобы переслать файл без сжатия, нажмите в приложении Viber кнопку "Еще" (три точки внизу справа в основной панели под лентой чатов) и перейдите в раздел "Настройки". После этого выберите "Мультимедиа" (если у вас iOS) или "Данные", а затем "Мультимедиа" (для Android), а далее — "Качество фото". Там необходимо указать значение "Отличное" вместо "Хорошее"», — посоветовали в компании.

Кроме того, россиян предупредили о том, что фото и видео, которые пользователи получают в чатах, по умолчанию сохраняются в галерее смартфона. Создатели мессенджера согласны с тем, что это может быть не всегда удобно: например, если пользователь обменивается большими объемами мультимедийных файлов, а память смартфона ограничена.

«Автоматическое сохранение можно отключить, — отмечают в компании. — Зайдите в настройки Viber, нажмите "Мультимедиа" и отключите функцию "Сохранять в галерею". После этого сохранить фото и видео будет можно вручную, нажав на соответствующее кнопку».

Среди других опций, на которые предлагают обратить внимание разработчики Viber, — это опросы в групповых чатах, добавление стикеров на фото, а также аудио- и видеозвонки.

Ранее в мессенджере Viber появился чат-бот с подробной информацией о вакцинации и вакцинах. С его помощью можно выбрать конкретный пункт, посмотреть его график работы и номер телефона, а также построить маршрут на карте.