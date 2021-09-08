В популярном у россиян мессенджере появилась функция защиты от мошенников

В Viber появилась функция защиты от входящих звонков с неизвестных номеров

Разработчики популярного у россиян мессенджера Viber сообщили о появлении функции под названием «Защита от лишних звонков». Как передает «Газета.Ru», новая опция поможет пользователям не стать жертвами мошенников.

По информации издания, «Защита от лишних звонков» блокирует уведомления о входящих звонках с неизвестных номеров. Сведения о подозрительных вызовах будут содержаться в списке чатов как «Пропущенный вызов», а также в разделе «Недавние вызовы».

«На фоне участившихся случаев мошенничества через мессенджеры в России мы хотим дать возможность нашим пользователям оградить себя от общения с неизвестными контактами», — объяснила старший директор по развитию Rakuten Viber в странах СНГ Анна Мигаль. Она добавила, что в приложении опция не включена по умолчанию.

Уточняется, что воспользоваться опцией «Защита от лишних звонков» можно на устройствах iOS и Android, а также на ПК-версии приложения.

Ранее новую функцию анонсировали разработчики другого популярного мессенджера — WhatsApp. С ее помощью пользователи смогут оставлять реакции на сообщения собеседников.