Разработчик «Бетувакса» оценил эффективность вакцины против «дельта»-штамма

Новая российская вакцина от коронавируса «Бетувакс-КоВ-2», начало клинических испытаний которой одобрил Минздрав, эффективна против индийского штамма COVID-19. Об этом заявил один из разработчиков вакцины, биоинженер, выпускник биологического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Кудрявцев, сообщает KP.RU.

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«В этом как раз одно из преимуществ нашей вакцины. Она нацелена на выработку антител выборочно именно к тому фрагменту коронавируса, который при мутациях меняется меньше всего», — заявил Кудрявцев.

По его словам, у разработчиков есть основания полагать, что вакцина не будет нуждаться в адаптации при появлении новых штаммов COVID-19. Сейчас это пытаются доказать с помощью исследований.

Кудрявцев добавил, что в будущем разработчики планируют публикации результатов исследований в научных журналах.

Об одобрении Минздравом начала клинических испытаний вакцины «Бетувакс-КоВ-2», которая разработана компанией «Институт стволовых клеток человека», стало известно 27 сентября. Препарат представляет собой субъединичную рекомбинантную вакцину, в основе которой — сферические частицы с поверхностным антигеном коронавируса. Разработчики считают, что прививку можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса. В их числе «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».