Разработчик «Бетувакса» оценил эффективность вакцины против «дельта»-штамма

Новая российская вакцина от коронавируса «Бетувакс-КоВ-2», начало клинических испытаний которой одобрил Минздрав, эффективна против индийского штамма COVID-19. Об этом заявил один из разработчиков вакцины, биоинженер, выпускник биологического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Кудрявцев, сообщает KP.RU.
«В этом как раз одно из преимуществ нашей вакцины. Она нацелена на выработку антител выборочно именно к тому фрагменту коронавируса, который при мутациях меняется меньше всего», — заявил Кудрявцев.
По его словам, у разработчиков есть основания полагать, что вакцина не будет нуждаться в адаптации при появлении новых штаммов COVID-19. Сейчас это пытаются доказать с помощью исследований.
Кудрявцев добавил, что в будущем разработчики планируют публикации результатов исследований в научных журналах.
Об одобрении Минздравом начала клинических испытаний вакцины «Бетувакс-КоВ-2», которая разработана компанией «Институт стволовых клеток человека», стало известно 27 сентября. Препарат представляет собой субъединичную рекомбинантную вакцину, в основе которой — сферические частицы с поверхностным антигеном коронавируса. Разработчики считают, что прививку можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации.
Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса. В их числе «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».