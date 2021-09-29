Россияне заметили на Байкале необычный мозаичный диван

На 26-м километре Байкальского тракта появился необычный предмет — мозаичный диван, сделанный из стекла и остальных отходов, собранных с берегов озера Байкал. Его поставили посреди леса по направлению к Листвянке. Об этом сообщает Фонд помощи родственникам неизлечимо больных людей «Близко к сердцу», передает «Комсомольская правда».

Новый проект назвали «Через прекрасное к чистым ключам». Участие в нем приняли около 100 волонтеров.

При создании дивана из синей мозаики с изображением рыбы активисты использовали посуду, банки и стеклянные емкости, выброшенные из местных ресторанов и кафе. Помимо этого, жители ближайших поселков и городов сдавали ненужную посуду: то кружку, то бутылку или тарелки. Такие отходы волонтеры собирали на протяжении нескольких месяцев.

В итоге накопилось больше 150 килограммов стекла, из которого затем сделали мозаичное панно с птицами, обитающими в Сибири, и диван с рыбой на спинке.

В заключение отмечается, что фонд продолжит работать с вторичным использованием стекла и керамики. Его активисты будут преобразовывать все это в необычные скульптуры, привлекающие внимание россиян.

Ранее активисты попросили специалистов приехать в Тулу, а местных властей — помочь им восстановить советскую мозаику на стенах жилых пятиэтажных домов. На панно, составленных на панелях пятиэтажек, сохранились изображения эпохи СССР. Например, там есть книги, факел с пылающим огнем и советские ракеты.

В то же время стало известно, что жительница Новосибирска начала выкладывать на фасадах зданий панно из пиксельной мозаики в виде необычных животных. Галина Боярищева заявила, что изначально это было ее хобби, чтобы избежать рутину и напряженность. В настоящее время в городе можно заметить единорогов, кроликов, собак и черепашек.