Российская атомная подлодка уничтожила корабль в Тихом океане

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и атомная подводная лодка «Омск» в ходе планового учения при помощи крылатых ракет «Вулкан» и «Гранит» уничтожили корабль-мишень в Тихом океане. Соответствующий ролик Минобороны России опубликовало на YouTube.

«По данным объективного контроля, обе ракеты успешно поразили мишень, находившуюся более чем в 450 километрах от места пусков. Результативность стрельбы была оценена с помощью самолетов морской авиации Тихоокеанского флота и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в подписи к видео.

В июне РИА Новости со ссылкой на Минобороны сообщило, что российские дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 в ходе учений «потопили» авианосец в Тихом океане.

В том же месяце американский журнал Popular Mechanics написал, что «русские хотят напомнить всем, что они являются крупной военно-морской державой в Тихом океане».