Российскому министру дали условный срок вместо 12 лет за полумиллиардный ущерб

Кировский районный суд Уфы вынес приговор бывшему министру земельных и имущественных отношений Башкирии Евгению Гурьеву за махинации, в результате которых бюджету Башкирии был причинен ущерб на сумму более полумиллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель республиканского управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

Подсудимому переквалифицировали обвинение с части 3 на часть 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и назначили наказание три года условно. Гурьев вину не признал. Прокурор в ходе прений просил приговорить его к 12 годам колонии общего режима.

Как установлено следствием и судом, в 2015 году министр реализовал по заниженной цене и в обход конкурсных процедур два земельных участка в Уфе общей площадью 17 тысяч квадратных метров «Группе компаний СУ-10». Кроме того, в 2018 году Гурьев без торгов незаконно передал производственную базу компании «Уфа-Инвест», а позже продал ей же участок под базой — также по заниженной цене. Позже эта земля оказалась у «Фирмы СУ-10», которая собиралась построить там многоквартирный жилой дом.

Кировский суд Уфы 25 ноября 2020 года оправдал Гурьева, но приговор был отменен 25 марта 2021 года Верховным судом Башкирии, дело отправили на пересмотр.