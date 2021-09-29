Глухонемой гражданин США подал в суд на полицию за избиение и арест

В США мужчина не понял полицейских из-за глухоты, а они избили и арестовали его

Глухонемой американец Брэди Мистик из штата Колорадо подал в суд на полицейских за избиение и последующий арест. Об этом сообщает New York Post.

В 2019 году гражданин США припарковался в неположенном месте недалеко от полицейской машины. Он вышел из автомобиля и пошел по своим делам. Два офицера двинулись за ним, пытаясь остановить нарушителя, однако тот их не слышал из-за глухоты. Когда сотрудники догнали Мистика, он с помощью жестов попытался объяснить, что не умеет читать по губам и ничего не слышит.

Активную жестикуляцию молчащего Мистика полицейские расценили, как попытку нападения и провели жесткое задержание с применением электрошокера. После этого мужчину доставили в камеру и попытались заключить в тюрьму на четыре месяца. Однако суд отказал в этом, поскольку стало понятно, что Мистик глухой и просто не понял приказов полиции.

После случившегося американец подал в суд на правоохранителей, однако судья отказался удовлетворить его иск, поскольку счел действия сотрудников надлежащими. Мистик обещал добиться справедливости и возмещения денежного ущерба за «физический и эмоциональный вред, боль и страдания».