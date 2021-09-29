Археологи обнаружили «супероружие» Гитлера

Британские археологи обнаружили в поле в графстве Кент одно из известных «супероружий», используемых фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером — ракету «Фау-2» (V2), сообщает Express.

Братья Колин и Шон Уэлч (Colin, Sean Welch) обнаружили обломки ракеты, способной лететь со скоростью 3300 миль в час (более 5300 километров в час). Ракета состояла из камеры сгорания, в которой находилась смесь жидкого кислорода и спирта. Исследователи отметили, что на производство спирта, необходимого для одного запуска такой ракеты, уходило 30 тонн картофеля.

«Ракеты летели так быстро. Если бы они попали в цель, вы бы никогда не узнали об этом», — заявил один из археологов.

Обнаруженный снаряд был запущен 14 февраля 1944 года с территории Нидерландов и за несколько минут долетел до Англии. Его собираются очистить и восстановить. Также эксперты надеются, что им удастся раскрыть секретные исходные коды, которые часто наносились на компоненты ракет, которые могут помочь связать их элементы с фабрикой, на которой они были изготовлены.

Ранее суд города Тулон во Франции приговорил активиста, изобразившего президента страны Эммануэля Макрона в виде Адольфа Гитлера на рекламном щите, к штрафу в размере десяти тысяч евро. После вынесения приговора мужчина заявил, что намерен его обжаловать. По его словам, суд нарушил его право на карикатуру.