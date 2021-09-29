Президент Туркмении наградил главу Татарстана орденом «Независимость»

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел в Ашхабаде встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, прибывшим в туркменскую столицу для участия в торжествах по случаю 30-летия независимости страны. Об этом сообщает портал Turkmenistan.ru.

В ходе встречи Бердымухамедов и Минниханов обменялись мнениями о возможностях диверсификации и наращивания сотрудничества между Туркменией и Татарстаном. Стороны отметили, что между среднеазиатской республикой и российским регионом был наработан «солидный опыт партнерства и претворения в жизнь важных совместных проектов». Среди ключевых направлений сотрудничества, в частности, был обозначен торгово-экономический сектор.

Президент Туркмении заявил, что считает Татарстан надежным и перспективным партнером, и подчеркнул, что видит в этом заслугу главы российского субъекта. По окончании переговоров в расширенном составе Гурбангулы Бердымухамедов наградил Рустама Минниханова туркменским орденом «Независимость».

Ранее стало известно, что парламент Туркмении вручил президенту страны медали «Отважный туркмен» и «Защитник независимого Туркменского отечества». Отмечается, что Бердымухамедов был удостоен наград за «личный вклад в обеспечение высокой боеспособности национальных Вооруженных сил, конституционных прав, свобод и законных интересов граждан».