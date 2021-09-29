Apple отказалась признавать проблему iPad mini

Apple заявила, что неравномерная прокрутка на экране iPad mini не является проблемой. Об этом сообщает издание ArsTechica.

В разговоре с журналистами представители компании отметили, что описанный в медиа «желейный эффект» дисплея нового iPad mini является нормальным явлением на IPS-матрицах. Таким образом в компании отказались признавать наличие проблемы, считать это гарантийным случаем и причиной для замены девайса.

По мнению авторов, при прокрутке контента на экране планшета заметна задержка между левой и правой частями дисплея. При замедленной съемке можно увидеть, что изображение двигается по экрану рывками. Журналисты отметили, что создается впечатление, будто бы планшет обновляет картинку на левой и правой частях передней панели с разной скоростью.

«Это наиболее заметно при относительно медленной прокрутке вверх и вниз по веб-странице или документу — левая сторона экрана, кажется, отстает от правой», — описали особенность IPS-дисплея iPad mini специалисты.

Известный блогер Джон Проссер (Jon Prosser) заявил в своем Twitter, что данная проблема присутствует на всех известных ему планшетах Apple. «Ага. Типичное поведение IPS-дисплея, работающего с частотой 60 герц», — отметил Проссер.

Ранее Apple признала проблемы с новыми iPhone, связанные с ошибкой сервиса Apple Music и резервного копирования. В компании пообещали исправить неполадки в будущих обновлениях.