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Специалист по мобильным устройствам раскритиковал новую линейку Apple

Специалист по гаджетам Побыванец о презентации: Apple не знает, как развиваться дальше
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Фото: Reuters

Новая линейка Apple практически повторяет предыдущую за исключением изменений небольшого ряда характеристик. Складывается ощущение, что компания не знает, куда идти дальше, и какие еще функции можно было бы предложить пользователю. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал специалист по мобильным устройствам и гаджетам Александр Побыванец.

14 сентября Apple провела традиционную осеннюю презентацию. В отличие от прошлого года, в этот раз мероприятие состоялось точно в срок — на третьей неделе первого осеннего месяца. Компания представила новые смартфоны, планшеты iPad и часы Apple Watch.

Кризис жанра

Побыванец заметил, что ввиду непростой экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса, компании предпочитают не рисковать, изобретая что-то новое, а предлагать пользователям уже проверенные технологии. Возможно, именно этим обусловлено отсутствие радикально новых характеристик в последней линейке Apple.

«Сильного желания перейти на IPhone 13 после 12 не возникает. В целом, обновление носит больше косметический характер, — заметил эксперт. — Они заявили об увеличении производительности по сравнению с устройствами на андроиде, хотя логичнее было бы сравнение с собственными моделями. Конечно, самым интересным здесь кажется IPhone 13 Pro Max, где появилась новая, улучшенная камера. Остальные модели от IPhone 12 отличаются разве что расположением модулей, то есть, если вы возьмете в руки последнюю модель, окружающие узнают об этом только благодаря камерам».

Эксперт считает, что пользователи хотели бы увидеть новые характеристики в устройстве, радикально отличающие его от предыдущей линейки. Но, видимо, IPhone 12 оказались настолько продуманными и доработанными, что компания не понимает, куда теперь можно идти и в какую сторону развиваться.

Некоторый интерес, наверное, представляет только IPad mini. По слухам, его должны были презентовать только в конце «октября, но дату вдруг взяли и перенесли, показав нам самый маленький планшет. Дизайн его не менялся много лет, это простое и понятное устройство, но, конечно, хотелось бы более глобальных внешних изменений. Есть ощущение, что Apple просто не знает, куда идти дальше и что еще можно предложить. Да, они несколько увеличили объем памяти, но у устройств на андроиде ее, по-прежнему, больше, так что здесь компания, скорее, отстает», — заметил Побыванец.

Специалист резюмировал, что в новой линейке все надеялись увидеть новые функции, которые бы меняли ощущения от устройства. Но в итоге все ограничится покупкой такого же гаджета, что и раньше, но в новом цвете. По его мнению, презентация оказалась довольно скучной, что является очень тревожным знаком для компании.

Ожидаемые функции, связанные с продвинутым контролем здоровья — трекер температуры тела, неинвазивный глюкометр — в компании приберегли на потом. Ранее авторитетный инсайдер Марк Гурман сообщал, что эти функции появятся в лучшем случае в 2022 году. Часы Apple Watch SE, представленные в прошлом году, не обновили.

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