В Минздраве Челябинской области прошли обыски по делу о завышении цен на медтехнику

В министерстве здравоохранения Челябинской области сотрудники управления Федеральной службы безопасности по региону провели обыски. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, следственные действия связаны с расследованием уголовного дела о завышении цен на медицинскую технику. Как сообщил источник, в ходе проверки были изъяты документы, связанные с тендерами на покупку техники. Также обыски прошли в компаниях, поставляющих соответствующие товары, и у заместителя министра здравоохранения Челябинской области Алексея Кузнецова. О задержанных не сообщается.

Ранее оперативно-розыскные мероприятия прошли в сельскохозяйственном департаменте Севастополя. Сообщалось, что на проведении в департаменте служебной проверки настаивал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отчитавший ведомство за несвоевременную подготовку документов по предоставлению субсидий сельскохозяйственным предприятиям.