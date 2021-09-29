В Томской области археологи нашли редкие артефакты эпохи неолита

На острове Няша в Томской области археологи обнаружили 100 килограммов орудий эпохи неолита. Об этом сообщает «Интерфакс».

Находки были сделаны в пойме Иштанской протоки реки Томь во время совместной экспедиции Музея истории, археологии и этнографии Сибири имени Василия Марковича Флоринского при Томском государственном университете (ТГУ) и компании «Сибирская археология».

Среди обнаруженных редких артефактов — каменные ножи, наконечники стрел и копий, отщепы камня, орудие для изготовления древков, а также большое количество остатков керамической посуды.

«Самым удивительным артефактом стала окаменевшая кость с вырезанным на ней лицом человека, в Томской области еще не встречалось подобных предметов эпохи неолита», — отмечается в пресс-службе ВУЗа.

Предполагаемый возраст находок составляет шесть-восемь тысяч лет. Археологи подчеркнули, что все предметы имеют высокую степень сохранности, так как находились под толстым слоем глины.

Ранее в сентябре в Краснощековском районе Алтайского края археологи нашли останки людей, погребенные в каменном ящике. В могиле также находились четыре черепа животных — овец и лошади. Предполагается, что погребение было сделано около 2-2,5 тысячи лет назад. Примечательной стала также находка костяной подвески в форме птицы.