Археологи нашли погребение в каменном ящике и черепа животных на Алтае

В Краснощековском районе Алтайского края археологи провели раскопки могильника Ханкаринский дол, относящегося к пазырыкской культуре железного века (VI-III века до нашей эры). В итоге специалисты нашли останки людей, погребенные в каменном ящике. В могиле также находились четыре черепа животных — овец и лошади. Ученые рассказали об этом в статье издания «Археология, этнография и антропология Евразии», передает N+1.

Погребение было сделано около 2-2,5 тысячи лет назад. Наличие костей животных рядом с каменным саркофагом может свидетельствовать, что жители Алтая взаимодействовали с людьми из Северного Китая или Забайкалья, отметили специалисты.

По их мнению, такой вид могилы свойственен «коргантасскому типу погребального обряда», когда есть не целый могильник, а только насыпи. В некоторых изголовьях могил также присутствуют «жертвенные отсеки», в которые клали останки зверей. Подобный тип был распространен в скифское время в Северном Китае. Таким образом доказано, что пазырыкцы не были отдельным народом, а состояли из разных этнических и культурных объединений.

При этом само захоронение, найденное археологами, оказалось разграбленным, и останки лежали в хаотичном порядке. В ящике были бронзовый колчанный крюк и два костяных трехгранных наконечника стрел. За каменными стенами лежали наносная и налобная костяные бляхи, чумбурный блок и остальные вещи, предназначенные для лошадей. Примечательной стала находка костяной подвески в форме птицы.

Ученые занимаются исследованием пазырыкской археологической культуры железного века около 150 лет. Ее основные памятники находятся в Горном Алтае. Благодаря климатическим особенностям региона захоронения древних людей остались в хорошей сохранности, как и различные органические материалы. Наиболее известной находкой культуры стала так называемая принцесса Укока.

Ранее в Карелии, недалеко от Петрозаводска, археологи раскопали необычное захоронение человека, который, скорее всего, был очень богатым торговцем, приехавшим к онежским берегам. Земля в его могиле была окрашена в оранжевый и красный цвета, из-за чего специалисты назвали данное место «янтарным».