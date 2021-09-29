Российским пенсионерам рассказали о единовременных выплатах

ПФР рассказал, как получить единовременную выплату из накоплений

Пенсионный фонд рассказал российским пенсионерам о процедуре получения единовременных выплат из пенсионных накоплений, говорится в сообщении на сайте отделения ПФР по Нижегородской области.

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Специалисты фонда разъяснили, что существуют четыре вида выплат пенсионных накоплений: единовременная, срочная пенсионная, накопительная пенсия и выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам застрахованного лица.

На единовременную выплату могут претендовать россияне, родившиеся позднее 1967 года, мужчины 1953-1966 годов рождения, а также женщины 1957-1966 годов рождения, официально трудоустроенные в 2002-2004 годах, за которых работодатели отчисляли страховые взносы в ПФР.

Кроме того, рассчитывать на единовременную выплату могут участники государственной программы софинансирования пенсий, вступившие в нее до конца 2014 года. Единовременную выплату производит ПФР или негосударственные пенсионные фонды (НПФ), в зависимости от того, где хранились пенсионные накопления.