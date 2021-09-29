YouTube удалил два немецких канала RT

Видеохостинг YouTube удалил два немецких канала издания Russia Today (RT) без возможности восстановления. Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.
По ее словам, ранее Люксембург отказал RT в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии. «Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия», — заявила главред.
Также она заявила, что ждет, когда российские власти запретят немецкие СМИ. «Я уже молчу про санкции к самому YouTube. Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать», — заключила Симоньян.
Причины блокировки
Как объяснили в YouTube, каналы были удалены из-за нарушения условий пользования видеохостинга в связи с публикацией контента, который касался пандемии COVID-19.
В видеохостинге подчеркнули, это привело к тому, что права на публикацию видео приостановили. Там пояснили, что владельцы канала попытались обойти ограничения, использовав другой канал, в результате оба были удалены.
Реакция в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство предоставит комментарий по поводу блокировки каналов. «Он понравится всем, особенно немецким журналистам», — пообещала она.
Как считает Захарова, американские IT-компании не ищут повода, чтобы применить цензуру в отношении неугодных им ресурсов.
Затем Роскомнадзор потребовал немедленно снять все ограничения с каналов RT и проинформировать об этом ведомство. Также указывается, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций рассматривает действия YouTube против каналов RT как акт цензуры.
Кроме того, в Роскомнадзоре пообещали Google штраф до одного миллиона рублей, если он проигнорирует требования разблокировать каналы RT на YouTube.
Отмечается, что при повторном отказе от выполнения требований сумма штрафа может достигать три миллиона рублей.
RT DE — издание телеканала RT на немецком языке. Он был открыт 6 ноября 2014 года. Офис и сервера расположены в Берлине. Первой программой была Der Fehlende Part (с немецкого — «Недостающее звено»). Всего на телеканале выходило четыре программы: Der Fehlende Part, «451», Einmal in Russland и CLASH.