YouTube удалил два немецких канала RT

Видеохостинг YouTube удалил два немецких канала издания Russia Today (RT) без возможности восстановления. Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

YouTube только что удалил оба наших немецких канала без возможности восстановления. YouTube-канал RT DE на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, согласно данным Tubular Labs, мы обходим Deutsche Welle и других немецких гигантов. За один только июнь 2021 года у канала был 21 миллион просмотров Маргарита Симоньян О блокировке каналов RT

По ее словам, ранее Люксембург отказал RT в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии. «Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия», — заявила главред.

Также она заявила, что ждет, когда российские власти запретят немецкие СМИ. «Я уже молчу про санкции к самому YouTube. Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать», — заключила Симоньян.

Причины блокировки

Как объяснили в YouTube, каналы были удалены из-за нарушения условий пользования видеохостинга в связи с публикацией контента, который касался пандемии COVID-19.

RT DE получило предостережение за загрузку контента, который нарушает наши правила касательно ложной информации на медицинскую тему в свете распространения COVID-19 YouTube О причинах удаления каналов

В видеохостинге подчеркнули, это привело к тому, что права на публикацию видео приостановили. Там пояснили, что владельцы канала попытались обойти ограничения, использовав другой канал, в результате оба были удалены.

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Реакция в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство предоставит комментарий по поводу блокировки каналов. «Он понравится всем, особенно немецким журналистам», — пообещала она.

Как считает Захарова, американские IT-компании не ищут повода, чтобы применить цензуру в отношении неугодных им ресурсов.

Затем Роскомнадзор потребовал немедленно снять все ограничения с каналов RT и проинформировать об этом ведомство. Также указывается, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций рассматривает действия YouTube против каналов RT как акт цензуры.

Действия видеохостинга YouTube в отношении вышеупомянутых каналов нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней Роскомнадзор

Кроме того, в Роскомнадзоре пообещали Google штраф до одного миллиона рублей, если он проигнорирует требования разблокировать каналы RT на YouTube.

1 000 000 рублей составляет размер штрафа для Google при отказе разблокировать каналы RT

Отмечается, что при повторном отказе от выполнения требований сумма штрафа может достигать три миллиона рублей.