В YouTube объяснили удаление двух немецких каналов RT

YouTube удалил два немецких канала RT из-за нарушения условий пользования видеохостинга в связи с публикацией контента, касающегося пандемии коронавируса, объяснили в заявлении RT DE, передает ТАСС.

«RT DE получило предостережение за загрузку контента, который нарушает наши правила касательно ложной информации на медицинскую тему в свете распространения COVID-19», — говорится в заявлении. Там отметили, что это привело к тому, что права на публикацию видео приостановили.

«Владельцы канала попытались обойти ограничения, использовав другой канал; как следствие оба были удалены», — пояснили в YouTube.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что ведомство даст ответ на ситуацию с удалением каналов RT. По мнению Захаровой, американским IT-компаниям не нужен повод, чтобы применить цензуру в отношении неугодных им ресурсов.

28 сентября главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеохостинг YouTube заблокировал два немецких канала издания без возможности восстановления. По словам Симоньян, YouTube-канал RT DE занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и был популярнее многих «немецких гигантов».