В МИД уличили Совет Европы во вмешательстве во внутренние дела стран

За 25 лет членства России в Совете Европы организация изменилась не в лучшую сторону. Такое мнение высказал директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Совет Европы неприкрыто навязывает неолиберальную идеологию своим членам, не учитывая их мнение и внутренние интересы. «Видим, как отраслевое сотрудничество в различных областях, в том числе социальной, подменяется сугубо правочеловеческой повесткой, как страсбургские механизмы используются для вмешательства в суверенные дела государств», — заключил он.

Аляутдинов уличил организацию в принуждении стран присоединиться к стандартизированным неконсенсусным документам. «И, наконец, размывается межгосударственный характер Совета Европы, когда различные неправительственные организации или эксперты считают, что вправе диктовать нам решения», — подчеркнул он.

Директор департамента МИД понадеялся, что Совет Европы изменит свой курс, и социальная сфера не станет новым источником международной напряженности. Он напомнил о необходимости разрабатывать универсальные для всех государств механизмы, которые не противоречат их национальным законам.

Ранее в МИД заявили, что действующий во Франции режим въезда на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) можно назвать дискриминационным в отношении российских делегаций. В ведомстве отметили, что правила приема российских представителей, прибывающих в Страсбург на мероприятия ПАСЕ, ставят их в заведомо неравноправное положение в сравнении с представителями других стран из-за необходимости работать дистанционно.