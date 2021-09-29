Шопинг приблизил климатическую катастрофу

Во время пандемии коронавируса люди стали активнее заниматься шопингом, из-за чего увеличилось количество морских поставок, передает Bloomberg. Климатическая катастрофа стала ближе из-за роста выбросов, производимых грузовыми судами.

Сидя взаперти во время пандемии, потребители заказывали все — от стиральных машин до велотренажеров. В связи с этим увеличился запрос на морские грузоперевозки. Из-за роста количества заказов судна, перевозящие товары, стали ходить на более высокой скорости, сжигая больше топлива.

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При этом, как указывает агентство, увеличение выбросов от судоходства происходит в тот момент, когда мир сталкивается с нехваткой природного газа, что вынуждает производителей электроэнергии во всем мире использовать больше «грязного» угля и даже мазута.

При этом глава подразделения морских перевозок в Cargill Ян Дилеман (Jan Dieleman) отмечает, что значительного увеличения выбросов не произойдет, поскольку отрасль вкладывается в технологии экономии топлива.

На судоходство приходится около трех процентов мировых выбросов — больше, чем на Францию и Великобританию вместе взятые. Текущая цель международной морской организации (ИМО) — сократить загрязнение как минимум на 50 процентов к 2050 году. В настоящее время обсуждается, как этого добиться.

Среди предложений — налог на CO2, создание фонда исследований и разработок на пять миллиардов долларов, а также использование схемы торговли квотами на выбросы. Однако продвижение к цели идет медленно, поскольку ИМО как международному органу необходимо лавировать между конкурирующими интересами всех стран.