Российский фильм «Собибор» показали в Зимбабве

В Хараре, столице Зимбабве, прошел показ российского фильма «Собибор» режиссера Константина Хабенского. Об этом сообщает ТАСС в среду, 29 сентября.

На киносеанс пришли, в частности, участники курсов русского языка, а также проживающие в городе россияне. Показ прошел в театральном комплексе «Репс» при поддержке посольства России в Зимбабве и сообщества Harare film society. Параллельно сеансу были открыты выставки об участниках восстания в концлагере Собибор в 1943 году и о первых годах Великой Отечественной войны.

Картина «Собибор» с Хабенским и Кристофером Ламбертом в главных ролях вышла в 2018 году. Она повествует о восстании в концлагере на территории Польши.

Ранее в сентябре стало известно, что шесть российских кинолент, в том числе картины «Зоя» и «Т-34», в рамках фестиваля военного кино покажут в Китае.

В конце августа сообщалось, что документальный фильм дагестанской журналистки Эльмирой Кожаевой «Обманутые» покажут в Турции. Картина, созданная при поддержке региональных властей, рассказывает о вербовке дагестанской молодежи в сибирских и поволжских городах в «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России).