Стало известно об изменении в поведении 9-летней студентки спустя месяц в МГУ

Алиса Теплякова, которая в восемь лет сдала ЕГЭ и в девять лет поступила на факультет психологии Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, изменила свое поведение спустя месяц после начала учебы. Об этом «Ленте.ру» сообщила однокурсница девочки.

Алиса уже вообще никому не мешает. Просто сидит, слушает лекции, никого не перебивает. Всем уже все равно, присутствует она на лекциях или нет. студентка первого курса

По ее словам, учебному процессу больше не мешает и отец россиянки. Студентка отметила, что он не пишет в общую беседу первокурсников и не оскорбляет студентов.

Ранее стало известно, что однокурсники девятилетней россиянки столкнулись с трудностями во время обучения с Тепляковой. По словам студентки первого курса, Алиса перебивала преподавателей и студентов на дистанционных лекциях, где присутствовали более 200 человек. Кроме того, она постоянно хвасталась своими успехами тогда, когда ее не спрашивали.

Как рассказал отец Тепляковой Евгений, ребенок уже освоил программу первого семестра. Он подчеркнул, что его дочь хорошо понимает базовую психологию и помимо лекции по каждому предмету читает несколько учебников.