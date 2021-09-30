Норвежский биатлонист описал победу Логинова фразой «в глазах потемнело»

Норвежский биатлонист Тарьей Бе в автобиографической книге «Братская сила» рассказал об отношении к россиянину Александру Логинову. Выдержку приводит издание Dagbladet.

Тарьей Бе заявил, что Логинов был не достоин победы в спринте на чемпионате мира-2020. Норвежец отметил, что провел лучшую гонку в жизни и опередить его мог лишь брат или сильные французские соперники. «Логинов не заслужил быть здесь. Он мошенник. Когда Логинов финишировал победителем, у меня в глазах потемнело», — описал свои эмоции спортсмен.

После победы в спринте в 2020 году Логинов столкнулся с критикой иностранных коллег. Братья Бе заявляли, что россиянин недостоин участия в чемпионате мира. Недовольство спортсменов вызвал тот факт, что с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го россиянин был отстранен от спорта за применение эритропоэтина.

Тарьей Бе — олимпийский чемпион 2010 года в составе эстафеты. Также на его счету 11 золотых медалей на чемпионате мира (девять раз в эстафетах и дважды в личных гонках) и победа в Кубке мира сезона-2010/2011.