Названы самые популярные для путешествий на автомобиле города России

По итогам летнего сезона одним из самых популярных городов, куда отправлялись россияне на машине, стала Феодосия. Об этом стало известно из исследования сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Так, чаще всего путешественники на автомобилях останавливались в Феодосии, Ростове-на-Дону и в Геленджике. Согласно статистике сервиса, туристы также бронировали жилье с парковкой для транспортного средства в Санкт-Петербурге, Банном, Воронеже, Тольятти, Москве и Керчи. Обычно ночь в отеле обходилась от одной до четырех тысячи рублей.

Например, стоимость проживания в гостинице Феодосии с парковкой в среднем составляет 3,4 тысячи рублей, в Ростове-на-Дону — 2,6 тысячи рублей, в Геленджике — 3,1 тысячи рублей. Самым дешевый вариант размещения можно найти в Тольятти — 1,3 тысячи рублей, наиболее дорогой — в Санкт-Петербурге (3,8 тысячи рублей).

Ранее в сентябре сообщалось, что в первом месяце осени россияне заинтересовались поездками на поезде в три города страны — в Кисловодск, Вышний Волочек и Ессентуки. Согласно данным бронирований, спрос на путешествия в эти города вырос больше всего, от 39 до 50 процентов по сравнению с прошлым годом.