США предсказали новую Великую депрессию

Британский инвестор Джереми Грэнтэм предсказал США новый экономический кризис, который превзойдет Великую депрессию. Свой прогноз миллиардер озвучил в интервью с CNBC, выдержки из материала приводит MarketWatch.

Грэнтэм рассказал, что на фондовом рынке США образовался «даже более безумный пузырь», чем в 1929 году, когда рынок ценных бумаг несколько лет стремительно рос, а затем рухнул, после чего в экономике начался спад, известный как Великая депрессия. Этот период характеризуется сокращением ВВП Соединенных Штатов с 103,9 миллиарда долларов в 1929 году до 56 миллиардов долларов в 1933 году и падением уровня промышленного производства на 40 процентов. Тогда уровень безработицы достигал 25 процентов. «Этот «пузырь» крупнее, чем когда-либо в США. Цены на недвижимость, облигации, акции и товары переоценены», — подытожил инвестор.

Материалы по теме Вопреки всему. Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет? Коррупция, кумовство и бедность. Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис

Он заявил, что нынешний «пузырь» превосходит и размеры «пузыря доткомов», существовавшего на рынке примерно с 1995 года по 2001 год. Тогда невероятную популярность обрели акции интернет-компаний, домен которых, как правило, заканчивался на .com («дот-ком»). Бурному росту стоимости акций не мешали и сообщения об убыточности многих технологических компаний. Когда «пузырь» лопнул, инвесторы потеряли около пяти триллионов долларов.

Инвестор предупреждал о «надувшемся пузыре» еще в июне 2020 года. Сегодняшние участники рынка долгое время игнорировали любые плохие новости, однако «пузырь», как считает Грэнтэм, лопнет в ближайшие месяцы и это может произойти «в любой момент». По его словам, рынок какое-то время, подобно вампиру, будет держаться, однако обрушение неизбежно. Тогда индекс S&P 500 (он состоит из акций 500 крупнейших компаний, котирующихся на американских биржах) обрушится на 10 или более процентов. В 2021 году S&P 500 вырос более чем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом.

«Рынок настолько оптимистичен, что даже если данные оборачиваются против него, как это происходит сегодня, рынок не обращает на это внимания», — посетовал Грэнтэм. Он отметил, что инвесторы игнорируют повышение процентных ставок, сокращение закупок облигаций Федеральной резервной системой и рост инфляции. Участников рынка не беспокоит и давление на прибыль корпораций.

Аналитик также обратил внимание на «пузырь» на американском рынке недвижимости. «Цены на жилье в США сегодня выше, чем на пике жилищного пузыря в 2006 году. Этот показатель еще выше в Австралии, Канаде, Англии, Гонконге, Шанхае и так далее. Это глобальный жилищный пузырь», — предупредил Грэнтэм.

Помимо прочего, он подчеркнул необходимость срочно принять эффективные меры по борьбе с изменением климата. «Если мы не решим экологические проблемы, наше общество в том виде, в каком мы его знаем, начнет рушиться. Погода катится к черту; все начинают осознавать опасность изменения климата. Озеленение экономики, декарбонизация всей промышленной системы — это самая большая проблема, с которой мы когда-либо сталкивались» — заключил миллиардер.

Джереми Грэнтэм — один из самых известных и уважаемых инвесторов в мире. Ранее он успешно выявлял «пузыри» на рынке. Однако некоторые аналитики считают Грэнтэма излишне пессимистичным в отношении рынка ценных бумаг.