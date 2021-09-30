Экономика
 
Последние новости
Счетная палата предложила сделать детские выплаты к школе ежегодными
Десятки видов животных вымерли из-за глобального потепления
В России предложили повысить пошлины на вино и пиво из ЕС
Россиянин отдохнул в Крыму и описал курорт фразой «до Турции еще как до Луны»
В российском регионе после пожара в квартире нашли тела трех убитых девушек
Отличие наряда на фото в сети от реальности вызвало смех у покупательницы
Россияне назвали главную причину своих стрессов
Названы причины дружелюбного отношения нового президента Эстонии к русским
Польский политолог получил по лицу от украинского адвоката
Новости партнеров
Прослушать новость

США предсказали новую Великую депрессию

Джереми Грэнтэм предупредил о крупнейшем «пузыре» на фондовом рынке США
Перейти в «Мою Ленту»
Джереми Грэнтэм
Джереми Грэнтэм
Фото: Nicholas Roberts / Reuters

Британский инвестор Джереми Грэнтэм предсказал США новый экономический кризис, который превзойдет Великую депрессию. Свой прогноз миллиардер озвучил в интервью с CNBC, выдержки из материала приводит MarketWatch.

Грэнтэм рассказал, что на фондовом рынке США образовался «даже более безумный пузырь», чем в 1929 году, когда рынок ценных бумаг несколько лет стремительно рос, а затем рухнул, после чего в экономике начался спад, известный как Великая депрессия. Этот период характеризуется сокращением ВВП Соединенных Штатов с 103,9 миллиарда долларов в 1929 году до 56 миллиардов долларов в 1933 году и падением уровня промышленного производства на 40 процентов. Тогда уровень безработицы достигал 25 процентов. «Этот «пузырь» крупнее, чем когда-либо в США. Цены на недвижимость, облигации, акции и товары переоценены», — подытожил инвестор.

Он заявил, что нынешний «пузырь» превосходит и размеры «пузыря доткомов», существовавшего на рынке примерно с 1995 года по 2001 год. Тогда невероятную популярность обрели акции интернет-компаний, домен которых, как правило, заканчивался на .com («дот-ком»). Бурному росту стоимости акций не мешали и сообщения об убыточности многих технологических компаний. Когда «пузырь» лопнул, инвесторы потеряли около пяти триллионов долларов.

Инвестор предупреждал о «надувшемся пузыре» еще в июне 2020 года. Сегодняшние участники рынка долгое время игнорировали любые плохие новости, однако «пузырь», как считает Грэнтэм, лопнет в ближайшие месяцы и это может произойти «в любой момент». По его словам, рынок какое-то время, подобно вампиру, будет держаться, однако обрушение неизбежно. Тогда индекс S&P 500 (он состоит из акций 500 крупнейших компаний, котирующихся на американских биржах) обрушится на 10 или более процентов. В 2021 году S&P 500 вырос более чем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом.

«Рынок настолько оптимистичен, что даже если данные оборачиваются против него, как это происходит сегодня, рынок не обращает на это внимания», — посетовал Грэнтэм. Он отметил, что инвесторы игнорируют повышение процентных ставок, сокращение закупок облигаций Федеральной резервной системой и рост инфляции. Участников рынка не беспокоит и давление на прибыль корпораций.

Аналитик также обратил внимание на «пузырь» на американском рынке недвижимости. «Цены на жилье в США сегодня выше, чем на пике жилищного пузыря в 2006 году. Этот показатель еще выше в Австралии, Канаде, Англии, Гонконге, Шанхае и так далее. Это глобальный жилищный пузырь», — предупредил Грэнтэм.

Помимо прочего, он подчеркнул необходимость срочно принять эффективные меры по борьбе с изменением климата. «Если мы не решим экологические проблемы, наше общество в том виде, в каком мы его знаем, начнет рушиться. Погода катится к черту; все начинают осознавать опасность изменения климата. Озеленение экономики, декарбонизация всей промышленной системы — это самая большая проблема, с которой мы когда-либо сталкивались» — заключил миллиардер.

Джереми Грэнтэм — один из самых известных и уважаемых инвесторов в мире. Ранее он успешно выявлял «пузыри» на рынке. Однако некоторые аналитики считают Грэнтэма излишне пессимистичным в отношении рынка ценных бумаг.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В зеленых инвестициях увидели мировую угрозу
Глава Центробанка оценила вероятность наступления экономического кризиса
Звездный инвестор испугался крупнейшего «пузыря» на рынке
Другие материалы рубрики
Экономика00:0113 сентября

Вопреки всему.

Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
16:3015 сентября

Названа предельная цена за газ в Европе

20:3828 сентября

России посоветовали либерализовать экспорт газа

19:3728 сентября

Традиционные автомобили помешают электрокарам захватить мир

Экономика00:0124 августа

Бьют своих.

Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
19:2228 сентября

Британия извлекла неожиданную пользу из кризиса

19:0928 сентября

Европе пообещали проблемы из-за электромобилей

19:0428 сентября

Потребление нефти поставило под вопрос борьбу за спасение планеты

Экономика00:01 2 августа

Телки — на выход.

Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
19:0828 сентября

ВТБ и Mastercard представили закрытый клуб для привилегированных клиентов

18:4928 сентября

Российский фондовый рынок закрылся падением

18:2928 сентября

Афганистану предсказали финансовый коллапс

Россия
Стал известен новый формат школьных проверочных работ после поручения Путина
Московские врачи получат дополнительные выплаты
Власти Москвы оценили необходимость новых мер по коронавирусу
«Врачи не верили, что выживу»
Нищета, боль и надежда: история россиянки, потерявшей лицо в страшном пожаре
СЖР назвал блокировку YouTube-каналов RT актом политической цензуры
«Каждый раз говорят через губу»
Молчание, обман и пандемия: что заставляет врачей скрываться от родственников пациентов?
Все материалы
Мир
В МИД России оценили домыслы о «гаванском синдроме» у дипломатов США в Берлине
Дефицит демократии.
В Германии меняется власть. Кто поведет страну в будущее и каким оно будет?
В МИД России призвали Чехию не политизировать дело Франчетти в угоду Киеву
«Меркель оставляет после себя бедлам»
В бундестаг идут пророссийские националисты. Как изменится Германия после выборов?
Ким Чен Ын отсутствовал на открытии сессии парламента Северной Кореи
«Ислам станет игрушкой в руках террористов»
Что происходит в Афганистане спустя месяц после прихода талибов к власти
В МИД указали на дискриминационные вакцинные ограничения на сессии ПАСЕ
Все материалы
Бывший СССР
Появилось видео с места проведения спецоперации КГБ Белоруссии в Минске
Лишь бы не было страны.
30 лет назад власть и народ решали судьбу СССР. Почему никто не захотел спасать Союз?
Подтверждена правомерность применения оружия сотрудником КГБ в ходе спецоперации
На Украине совершено покушение на советника Владимира Зеленского.
Его автомобиль расстреляли из автоматов
Родственники застрелившего сотрудника КГБ Белоруссии прокомментировали инцидент
Алфавит революции.
Страны бывшего СССР отказываются от русского языка и переходят на латиницу. Чем это грозит России?
На Украине назвали «поимевшего» страну больше всех западного партнера
Все материалы
Экономика
Курс евро упал
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Контракт Венгрии и России поставил под угрозу газовую систему Украины
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Сбер провел сессию по финансированию климатической повестки
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Все материалы
Силовые структуры
Россиянка из ревности убила мужа ножом
Александр Зобенков«Они ворвались с дубинками и стали бить»
Россиянин убил трех человек, защищая семью. Почему суд признал его невиновным?
Виновный в крушении вертолета «Ночной охотник» полковник получил тюремный срок
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Ахмед Шалинский«Запустивший руку в общак — не жилец»
Главный чеченский вор в законе растратил деньги мафии. Что его ждет?
Организатора восхождения на Эльбрус арестовали после гибели пяти человек
«Без работы у зэков срывает крышу»
Как маньяки, террористы и криминальные авторитеты зарабатывают в российских колониях
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта загадка следов животных в австралийских кварцитах
В Samsung придумали способ копировать человеческий мозг.
Как искусственный интеллект изменит технологии будущего?
Украина сорвала программу по замене советских внедорожников
Партнерский материал
Рассеянный склероз.
Что общего с забывчивостью?
В США оценили российскую «Царь-пушку»
В Китае создали дрон с суточной автономностью
Советская контратака в деревне, Западный фронт, октябрь 1941 года«Катастрофы можно было избежать»
Почему начало битвы за Москву в 1941 году обернулось для Красной армии провалом
Все материалы
Спорт
Александр Сизоненко (справа)Русский Гулливер.
Советский баскетболист-гигант был известен на весь мир. Почему он умер в забвении и нищете?
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
Все материалы
Культура
Татьяна Лазарева призналась в длительном приеме антидепрессантов
Бог из машины.
В прокат выходит фильм «Титан» о забеременевшей от автомобиля убийце. Почему он победил в Каннах?
Одна из самых известных в мире картин оказалась подделкой
«Люди не понимали, что происходит»
Как Россия столкнулась с кризисом 2008 года, влюбилась в хипстеров и новый рэп
Михалков оценил шансы российских фильмов получить «Оскар»
Иван Денисович меняет профессию.
В России сняли фильм по легендарной повести Солженицына. Почему его нужно смотреть?
Солистка группы «Винтаж» получила сотрясение мозга на репетиции
Все материалы
Интернет и СМИ
В Кремле прокомментировали блокировку каналов RT на YouTube
«Это сводит меня с ума»
Блогерша делает макияж и рассказывает о каннибалах и расчленителях. Почему это смотрят миллионы?
В Белоруссии заблокировали «Комсомольскую правду»
«Афиша» перезапустила YouTube-канал роликом к 50-летию Дельфина
«Ты все время боишься»
Хакер из России о жизни в постоянном страхе и связи со спецслужбами
В России пригрозили заблокировать YouTube за удаление каналов RT
«Тошнит от этого»
За что интернет возненавидел самую популярную TikTok-блогершу мира?
Все материалы
Ценности
17-летняя дочь Хайди Клум снялась в прозрачном платье для обложки журнала
Асиф Али Зардари и Беназир Бхутто«Я хотела бы унять боль»
Как женщина впервые стала премьером Пакистана, настроила против себя полстраны и была убита
Меган Маркл вернулась к образу голливудской звезды
Девушка увеличила грудь и разбогатела на продаже голых фото назло одноклассникам
«Мой самый большой ужас»
Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Москвички отказались от каблуков
Все материалы
Путешествия
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
«Где еще остались такие цены?»
Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
Все материалы
Из жизни
107-летняя женщина назвала секрет долголетия
«Казалось, что у меня удлиняется лоб»
Москвич отказался от еды, сутками не спал и пил только чай. Как это его изменило?
Пара женилась, развелась и вновь женилась ради спасения отношений
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.
Как их дерзкий план превратился в комедию?
Мужчина зашел в газетный киоск и разбогател на 10 миллионов рублей
Немецкий криминальный сериал «4 квартала» о ливанской мафии в БерлинеСемья обокрала музей на миллиард евро.
Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
38-летний отец четырех детей отказался от прививки и умер от COVID-19
Все материалы
Jeep представил новый Grand Cherokee
Восемь необычных внедорожников, о которых вы могли не знать
Они были до Urus и Bentayga
Первый электрический Rolls-Royce получил имя Spectre
Понаехали: Toyota Tundra и другие «неамериканские» пикапы в Штатах
Эти модели разработали специально для Северной Америки
Volkswagen раскрыл российские цены обновленного Teramont
Докопаться до запятой: первый тест нового Subaru Outback
Новая платформа, другой кузов и планшет а-ля Tesla
Российские дилеры рассказали, что будет с ценами на автомобили в октябре
Все материалы
Среда обитания
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Контрасты тут поражают»
Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Мы рады быть частью истории»
Двое россиян решили каждый год играть свадьбу. Как они обвенчались по древней традиции?
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
Ставшие историей.
За что россияне полюбили заброшенные маяки, усадьбы и аулы-призраки?
В Брянске пройдет турфестиваль «Под облаками»
Показ фильма российского режиссера Киры Коваленко пройдет в Новосибирске
Все материалы