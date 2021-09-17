Глава Центробанка оценила вероятность наступления экономического кризиса

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в беседе с РБК заявила, что ЦБ оценивает вероятность наступления мирового финансового кризиса «как очень низкую».

Так Набиуллина прокомментировала проект Банка России об «Основных направлений денежно-кредитной политики». «В сценарии указан 2023 год, но он абсолютно условный и нужен, чтобы показать на трехлетнем прогнозном периоде, какие могут быть последствия, если этот сценарий реализуется», — сказала собеседница издания.

Она подчеркнула, что проект ЦБ нельзя рассматривать «как какое-то предсказание кризиса». По ее мнению, начавшийся в 2020 году пандемический кризис стоит особняком и не связан с экономическим циклом. Набиуллина подчеркнула, что в условиях мягкой денежно-кредитной политики существует вероятность появления экономических пузырей.

«И поэтому сочли уместным показать, как может разворачиваться уже циклический глобальный кризис, и какой будет реакция Центрального банка на него», — пояснила она.

Ранее Набиуллина предположила, что роль доллара как на российском, так и на глобальном рынке остается большой, однако интерес к нему со временем снизится в пользу других валют, включая евро. Однако этот процесс вряд ли произойдет быстро, поскольку подобные вещи не случаются резко, полагает глава ЦБ.