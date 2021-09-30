Дельфин отпугнул акулу и защитил ныряльщиков от опасности

Дельфин увидел, как к дайверам подплывает акула и отпугнул ее, чтобы защитить людей

Жительница Гавайских островов, США, 32-летняя дайверша Кейли Грант рассказала, как во время одного из погружений ее с мужем защитил от акулы подплывший к ним дельфин. На видео, опубликованное в ее TikTok-аккаунте обратило внимание Daily Mirror.

На кадрах видно, как к дайверам приближается акула. Несмотря на то, что животное не проявляло агрессии, плывущий рядом с парой дельфин увидел ее и забеспокоился о безопасности людей. Он начал крутиться вокруг ныряльщиков и издавать звуки в попытке отпугнуть акулу. «Дельфин создал для нас круг безопасности! Какая прекрасная душа. Я бы хотела, чтобы мы все заботились друг о друге так же, как этот милый дельфин», — написала Грант.

Американка рассказала, что она понимает поведение морских животных, поскольку занимается дайвингом уже больше десяти лет. Однажды ей удалось поплавать с большой шестиметровой беременной белой акулой. «Она совсем не чувствовала угрозы. Я люблю плавать с акулами. Люди неправильно понимают этих животных, на самом деле они более грациозны и нежны, чем можно подумать», — отметила Грант.

Ранее сообщалось, что дельфины в ирландском заливе Трали помогли спасти пловца, который 12 часов дрейфовал в ледяной воде. Животные окружили его, вероятно, в попытке защитить.