Российского участника четырех Олимпиад дисквалифицировали на три года за допинг

Российский триатлонист Игорь Полянский признал употребление допинга и получил трехлетнюю дисквалификацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентств (РУСАДА).

В организме участника четырех Олимпиад было обнаружено запрещенное вещество — рекомбинантный эритропоэтин. Проба была взята на сборе во Владивостоке во время подготовки к Играм-2020 в Токио.

Также сообщается, что решение о дисквалификации Полянского принял Международный союз триатлона. Срок наказания спортсмена истечет 9 августа 2024 года.

Полянский принимал участие в Олимпиадах в Пекине, Лондоне, Ри-де-Жанейро и Токио. На Играх в Японии он занял 43-е место в личном турнире и 14-е в смешанной эстафете вместе со старшим братом Дмитрием Полянским, Александрой Разареновой и Анастасией Горбуновой.