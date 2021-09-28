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РУСАДА дисквалифицировало чемпиона мира по хоккею

Экс-хоккеист Андрей Марков отстранен на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил
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Андрей Марков
Андрей Марков
Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало бывшего хоккеиста сборной России Андрея Маркова. Об этом сообщается на сайте организации.

Марков уже завершил профессиональную карьеру, но агентство отстранило его на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил — игрок не отчитывался о своем местонахождении. Таким образом, экс-спортсмен числился в пуле допинг-тестирования.

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Марков — чемпион мира по хоккею в составе сборной России. Также на его счету две бронзы на мировых первенствах. Марков выступал за национальную команду с 1999 по 2016 год. Карьеру он завершил в 2020 году.

На клубном уровне Марков известен по выступлениям за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс», а также отечественные «Динамо», «Ак Барс» и «Локомотив». В 2018-м он стал обладателем Кубка Гагарина.

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