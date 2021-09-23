Олимпийского чемпиона по вольной борьбе из России дисквалифицировали за допинг

Победитель ОИ-2012 борец Махов дисквалифицирован на четыре года за допинг

Российский борец вольного стиля Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за допинг. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Что конкретно применял Махов или какие правила нарушил — не уточняется. Срок его дисквалификации будет отсчитываться с 27 января этого года.

Летом 2020 года Махов получил золотую медаль Олимпиады в Лондоне, хотя на Играх 2012 года занял третье место. Победителем россиянин был объявлен после того, как финалистов соревнований поймали на допинге.

Спортсмен выступал в весовой категории до 120 килограммов. Он также является трехкратным чемпионом мира и победителем первенства Европы.