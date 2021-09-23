В РУСАДА высказались о дисквалификации выигравшего Олимпиаду российского борца

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов не смог объяснить причину попадания в его организм запрещенного препарата. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Из высказывания представителей организации следует, что, по первоначальным показаниям спортсмена, вещество попало в его организм во время лечения за границей. В ответ РУСАДА потребовала от Махова документальные подтверждения назначений, в которых должны были быть указаны препараты. Однако борец не предоставил никаких доказательств.

О четырехлетней дисквалификации Махова стало известно ранее в четверг, 23 сентября. Срок отстранения будет отсчитываться с 27 января этого года. Вещество, которое обнаружили в организме спортсмена, не называлось. Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в феврале 2021 года заявлял, что речь идет о гормоне роста.

Махов занял третье место на Олимпиаде 2012 года, но золотую медаль получил через восемь лет. Это произошло из-за того, что финалистов Игр поймали на допинге. Российский борец также три раза выигрывал чемпионат мира.