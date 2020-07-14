Российский борец признан олимпийским чемпионом через восемь лет после Игр

Российский борец Билял Махов получит золотую медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Международный Олимпийский комитет принял такое решение после того, как финалистов турнира по вольной борьбе в весовой категории до 120 килограммов уличили в применении допинга. Переповерка проб Артура Таймазова из Узбекистана и грузина Давита Модзманашвили, который победил Махова в полуфинале, дали положительный результат.

Помимо россиянина, золото также получит иранец Комейл Гасеми, который проиграл в 1/2 финала Таймазову, а затем уступил в поединке за бронзу Махову. У олимпийского турнира по вольной борьбе будет два победителя впервые в истории.

Махов — трехкратный чемпион мира, он также становился серебряным и бронзовым призером мировых первенств. В феврале этого года в крови россиянина обнаружили допинг. Спортсмену грозит двухлетняя дисквалификация.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!