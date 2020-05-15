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Олимпийский чемпион из России отверг UFC

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Хаджимурат Гацалов
Хаджимурат Гацалов
Фото: @hgatsalov

Российский борец и олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов заявил, что отверг предложение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и отказался от перехода в смешанные единоборства (MMA). Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

По словам 37-летнего спортсмена, в 2017 году он мог бросить борьбу и стать бойцом UFC. Гацалов признался, что у него есть друзья среди спортсменов промоушена. В частности, к таковым он отнес россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Даниэля Кормье.

«Они могли организовать мне хороший контракт», — заключил он.

В феврале Гацалов возобновил карьеру борца и сменил спортивное гражданство. Теперь спортсмен будет представлять на международных стартах Армению.

Гацалов завоевал золотую медаль на Играх в Афинах. В ходе турнира он одолел Кормье, который в будущем стал чемпионом UFC в тяжелом весе. Также в составе сборной России он пять раз выигрывал чемпионат мира и трижды Кубок мира по вольной борьбе.

СМИ также неоднократно говорили о возможном переходе в MMA другого олимпийского чемпиона по вольной борьбе из России — Абдулрашида Садулаева. В ноябре 2018-го россиянин допустил, что сможет стать бойцом MMA, однако в апреле 2019-го он отверг данную перспективу. Известно, что борец общается с двумя представителями России в UFC — Нурмагомедовым, а также Забитом Магомедшариповым.

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