Российского олимпийского чемпиона отстранили из-за футболки с имамом Шамилем

Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной Дзамболата Тедеева.

Садулаев был наказан за эпизод, случившийся на чемпионате мира в сентябре. Спортсмен, в четвертый раз в карьере выигравший золотую медаль первенства, вышел на церемонию награждения в футболке с изображением имама Шамиля. По правилам Объединенного мира борьбы (UWW), на церемонию можно выходить только в экипировке национальной команды.

Садулаев стал олимпийским чемпионом в 2016 году. Также, помимо побед на чемпионатах мира, в его активе четыре золота европейских первенств.

В 2016 году выступавший за «Локомотив» полузащитник Дмитрий Тарасов получил штраф за то, что в матче Лиги Европы против «Фенербахче» продемонстрировал футболку с изображением президента России Владимира Путина. Спортсмену грозила дисквалификация до 10 матчей.

Шамиль был третьим имамом Дагестана с 1834-го по 1859 год. В 1840-м он решил объединить горцев Западного Дагестана и Чечни и стать также имамом Чечни. С 1840-го воевал с царской армией, пока не попал в плен в 1859-м во время взятия аула Гуниб в Дагестане. Шамиль считается национальным героем народов Северного Кавказа.

Имам три раза встречался с императором Александром II. Одна из встреч произошла на свадьбе цесаревича Александра, на которую его пригласили. В 1869 году российский император отпустил Шамиля в паломничество в Мекку. Шамиль скончался в городе Медина Саудовской Аравии, где и был похоронен на кладбище аль-Баки.

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