У трехкратного чемпиона мира из России нашли допинг

Допинг-проба российского чемпиона мира по вольной борьбе Биляла Махова дала положительный результат на гормон роста. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Мамиашвили заявил, что Махов не отрицает возможности наличия у него в крови допинга. Спортсмен объяснил случившееся тем, что его жена принимает комплекс препаратов, в которых присутствовала эта субстанция.

Махов — серебряный призер Олимпийских игр-2012 в вольной борьбе в весовой категории до 120 килограммов. Также на счету 32-летнего спортсмена три победы на чемпионатах мира (2007, 2009, 2010 годы). Из-за травмы он практически не выступал на протяжении последних трех лет.

28 января канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант назвала секс причиной провала допинг-теста. Она заявила, что запрещенное вещество попало к ней после «обильного обмена жидкостями» с мужчиной. В итоге спортсменка была оправдана.

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