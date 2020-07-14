Российский борец высказался о получении золота через восемь лет после Олимпиады

Российский борец Билял Махов в интервью Федерации спортивной борьбы России высказался о получении золотой медали Олимпийских игр в Лондоне спустя восемь лет после окончания соревнований.

«Командная работа привела к тому, что сегодня у страны есть еще одна золотая олимпийская медаль. Но я не могу не сказать, что для спортсменов Артур Таймазов, который стоял на пьедестале в Лондоне на верхней ступени, останется легендой», — заявил Махов. Он добавил, что многие российские борцы равнялись на Таймазова.

Ранее 14 июля стало известно, что Махов получит золото по вольной борьбе в весовой категории до 120 килограммов вместо Таймазова. Это случилось из-за того, что узбекистанского спортсмена уличили в применении допинга.

Махов — трехкратный чемпион мира, он также становился серебряным и бронзовым призером мировых первенств. В феврале этого года в крови россиянина обнаружили запрещенное вещество.

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