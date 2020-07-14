Спорт
 
Новая, персональная
Попробовать
Челси
Лондон
Сегодня
Начало в 22:15 (МСК)
Норвич Сити
Норидж
Англия - Премьер-лига • 36-й тур
Аталанта
Бергамо
Сегодня
Начало в 22:45 (МСК)
Брешия
Брешия
Италия - Серия А • 33-й тур
Реал Мадрид
Мадрид
16 июля
Начало в 22:00 (МСК)
Вильярреал
Вильярреал
Испания - Примера • 37-й тур
Барселона
Барселона
16 июля
Начало в 22:00 (МСК)
Осасуна
Памплона
Испания - Примера • 37-й тур
Крылья Советов
Самара
Завтра
Начало в 18:00 (МСК)
Краснодар
Краснодар
Россия - Премьер-Лига • 29-й тур
Спартак М
Москва
Завтра
Начало в 18:00 (МСК)
Ахмат
Грозный
Россия - Премьер-Лига • 29-й тур
Рубин
Казань
16 июля
Начало в 18:00 (МСК)
Ростов
Ростов-на-Дону
Россия - Премьер-Лига • 29-й тур
Манчестер Сити
Манчестер
Завтра
Начало в 20:00 (МСК)
Борнмут
Борнмут
Англия - Премьер-лига • 36-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Завтра
Начало в 20:00 (МСК)
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Англия - Премьер-лига • 36-й тур
Локомотив М
Москва
16 июля
Начало в 20:30 (МСК)
ЦСКА
Москва
Россия - Премьер-Лига • 29-й тур
Зенит
Санкт-Петербург
Завтра
Начало в 20:30 (МСК)
Оренбург
Оренбург
Россия - Премьер-Лига • 29-й тур
Арсенал
Лондон
Завтра
Начало в 22:15 (МСК)
Ливерпуль
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига • 36-й тур
Последние новости
Россия перехватила разведчики НАТО около своих границ
Россия нанесла ответный удар после атаки на патруль в Сирии
Apple заплатила Samsung 950 миллионов долларов
Россияне согласились остаться без копейки
Отдыхающим в Анапе россиянам запретили купаться в море
Сбербанк отстранил обвиненных в сексуальном насилии сотрудников от работы
Пенсионерка из Москвы объявила войну соседям-геям
На четырех станциях московского метро ввели особый график 
В Испании ввели штрафы за посещение пляжей без масок
Новости партнеров

Российский борец высказался о получении золота через восемь лет после Олимпиады

Перейти в «Мою Ленту»
Билял Махов
Билял Махов
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Российский борец Билял Махов в интервью Федерации спортивной борьбы России высказался о получении золотой медали Олимпийских игр в Лондоне спустя восемь лет после окончания соревнований.

«Командная работа привела к тому, что сегодня у страны есть еще одна золотая олимпийская медаль. Но я не могу не сказать, что для спортсменов Артур Таймазов, который стоял на пьедестале в Лондоне на верхней ступени, останется легендой», — заявил Махов. Он добавил, что многие российские борцы равнялись на Таймазова.

Ранее 14 июля стало известно, что Махов получит золото по вольной борьбе в весовой категории до 120 килограммов вместо Таймазова. Это случилось из-за того, что узбекистанского спортсмена уличили в применении допинга.

Махов — трехкратный чемпион мира, он также становился серебряным и бронзовым призером мировых первенств. В феврале этого года в крови россиянина обнаружили запрещенное вещество.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский борец признан олимпийским чемпионом через восемь лет после Игр
Украинский борец высказался о съемках Усика и Ломаченко в российском фильме
У трехкратного чемпиона мира из России нашли допинг
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня
Джамель Херринг

«Хочу прославиться как парень, который был в аду и вернулся»

Война в Ираке, смерть дочери и алкоголь: как бокс вернул американца к жизни и сделал чемпионом мира
16:18Сегодня

Бывший ученик Тутберидзе вспомнил о принуждении к выступлению с пневмонией

15:02Сегодня

Петр Ян высказался о сравнении с Нурмагомедовым

13:23Сегодня

Черчесов поделился связанным с коронавирусом опасением

Спорт10:3812 июля

Не Хабибом единым

У России появился новый чемпион UFC. Петр Ян уничтожил легендарного бразильца
12:17Сегодня

Судья ударил футболиста в матче с участием клуба ПФЛ в Кисловодске

11:16Сегодня

Российский борец признан олимпийским чемпионом через восемь лет после Игр

10:19Сегодня

Еще один олимпийский чемпион в составе сборной России перешел в клуб НХЛ

Спорт00:0311 июля

Дьявольский каток

Новая победа МЮ, первый гол Погба и «Ливерпуль» на пути к рекорду — главное в туре АПЛ
09:38Сегодня

Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду

07:26Сегодня

Российского футбольного судью проверили на детекторе лжи

00:04Сегодня

«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве упустил победу в матче АПЛ

Россия
«Положила сына на дочь и потеряла сознание»
Пятнадцать лет назад 25 невинных россиян сожгли при пожаре. Заказчики преступления еще на свободе
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Его обвиняют в заказных убийствах. Следствие уверено — он безжалостно расправлялся с конкурентами
Все материалы
Мир
В США предложили ответить на «сговор» России и талибов
Сбежавшая в США вирусолог из Китая рассказала о страхе за свою жизнь
США откажут Китаю в претензиях на территории в Южно-Китайском море
Полицейский наступил на шею чернокожей женщины в Бразилии
Цена процента
Президент Польши на грани провала на выборах. Чем это грозит Европе и России?
Все материалы
Бывший СССР
Кулеба заявил об «отгребающей» из-за заявлений Саакашвили Украине
«Атака готовилась»
Советник президента Азербайджана — о причинах и последствиях боев на границе с Арменией
На Украине легализовали казино
На границе Армении и Азербайджана начались бои
Конфликт двух стран резко обострился. Есть риск начала полномасштабной войны
Армения опубликовала видео уничтожения азербайджанских опорных пунктов
МИД Азербайджана заявил о «террористической сущности» Армении
Алфавитный беспорядок
Казахстан отказывается от кириллицы. Чем это закончилось для других стран бывшего СССР?
Все материалы
Экономика
Российских нефтяников заставят платить больше
Бесконечность — не предел
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?
Россияне назвали главные условия для перехода на работу к конкурентам
На мели
В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов
России предсказали будущее без аттракционов
Шато из башкирской соды
Как выходцы из российского региона устроили себе dolce vita во Франции
Золото стало для России доходнее «Газпрома»
Все материалы
Силовые структуры
Спецоперация ФСБ против террористов в Ростовской области попала на видео
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
«Она встала у меня на пути, и я убил ее»
50 лет назад в СССР впервые угнали пассажирский самолет. Возмездие настигло террористов спустя годы
В Ростовской области главарь террористов открыл огонь по спецназу ФСБ
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
«Золотую судью» Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий
Сергей Фургал«Ничто не предвещало убийства»
Губернатора Фургала задержали за расправы над бизнесменами. Его связали с самой грозной ОПГ 90-х
Все материалы
Наука и техника
«Бессмысленное, нерусское название Москва»
Как и зачем советская власть давала новые имена городам по всей стране
Пылающий полуостров
Как война в Корее едва не поставила мир на грань ядерной катастрофы
Постапокалипсис сегодня
 
Apple провела крупнейшую презентацию
Полностью новая iOS, отказ от Intel и планы на будущее
Все материалы
Спорт
Российский борец высказался о получении золота через восемь лет после Олимпиады
Джамель Херринг«Хочу прославиться как парень, который был в аду и вернулся»
Война в Ираке, смерть дочери и алкоголь: как бокс вернул американца к жизни и сделал чемпионом мира
Бывший ученик Тутберидзе вспомнил о принуждении к выступлению с пневмонией
Не Хабибом единым
У России появился новый чемпион UFC. Петр Ян уничтожил легендарного бразильца
Петр Ян высказался о сравнении с Нурмагомедовым
«Пушки» на позиции
Битвы «Арсенала» с «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», испытания для МЮ — главные интриги недели в АПЛ
Черчесов поделился связанным с коронавирусом опасением
Все материалы
Культура
Умерла жена Джона Траволты
«Меня назначили Директором Всего прямо сверху»
Как российский музыкант бросил все и решил заряжать офисных сотрудников на успех
Кэти Перри прокомментировала президентские амбиции Канье Уэста
«Я была готова пожертвовать жизнью, чтобы спасти того ребенка»
История англичанки, которая стала пожарным и c 18 лет выносила людей из огня
Внук Элвиса Пресли покончил с собой в 27 лет
Поп арт
Зевс, спящий Гермафродит и мужская раздевалка: музеи мира показали лучшие ягодицы
Рэпера Lil Marlo застрелили в США
Все материалы
Интернет и СМИ
Гордон посвятил Соловьеву песню и обматерил его
Терминатор или сверхсущество
Искусственный интеллект развивается слишком быстро. Что сделать, чтобы он не навредил человечеству?
Сбербанк выступил с заявлением об уличенных в сексуальном насилии сотрудниках
Сила большого брата
 
Журналист Павел Лобков ответил на обвинения в сексуальных домогательствах
Чеченец извинился перед московским блогером за избиение и попал на видео
«Ваня искренне хотел, чтобы даже у Рогозина получилось»
Бывшего журналиста обвиняют в передаче НАТО российских тайн. Что об этом думают его коллеги
Все материалы
Ценности
Эмили Ратаковски появилась на публике в тренде из 90-х с голым животом
Ядовитая красота
Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Певица популярной группы в платье без нижнего белья попала в объектив папарацци
Картина «Утро у ворот Лувра (после Варфоломеевской ночи)», 1880 годЧерная королева
Яды, 30 лет траура и предсказания Нострадамуса: как жила самая жестокая женщина из рода Медичи
Блогерша попыталась повторить танец модели в нижнем белье и вызвала смех фанатов
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»
Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
55-летняя актриса стала моделью для собственного бренда купальников
Все материалы
Путешествия
Россияне массово скупили авиабилеты по трем маршрутам
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
Бизнесмен перевез более 700 человек через закрытую российскую границу
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Раскрыты дельные советы для летнего отпуска при пандемии
В небе над Россией едва не столкнулись два пассажирских самолета
Лайнеры чудом избежали катастрофы. Что известно об инциденте?
Стюардесса-пенсионерка сбежала из-под карантина по коронавирусу и была наказана
Все материалы
Из жизни
Сексолог назвала четыре причины имитации оргазма женщинами
«Их беспокоит, как дотянуть до зарплаты»
История россиянина о жизни в Румынии
Любитель сладкого сбросил 91 килограмм и поделился секретом похудения
Серийный убийца Эдмунд Кемпер в зале суда«Моя ложь тяготит меня»
Знаменитый криминалист рассказывал о маньяках и убийствах, но годами скрывал собственную ложь
Пьяный мужчина играл в прятки с возлюбленной и попал под трамвай
Названы причины быстрой порчи мяса
Все материалы
Новый Rolls-Royce Ghost получит инновационную систему очистки воздуха
Новая Skoda Rapid
Исследуем самую популярную модель Skoda после обновления
Электрокроссовер Fisker Ocean построят на платформе Volkswagen
Машины из девяностых, которые дожили до наших дней и сейчас продаются
Мы называли их иномарками и завидовали их владельцам. Может быть, еще не поздно наверстать упущенное
Представлен кроссовер Ford Bronco Sport
Американцы с турбонаддувом: начало
Как марка Buick пыталась вернуть «Эпоху мускул» с помощью турбонагнетателей
С УАЗа попытались украсть тонну деталей
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
В Барнауле начали готовиться к капитальному ремонту дорог
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
В Перми отремонтировали 25 дворов
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
Одобрена трассировка автодороги М-12 «Москва — Казань»
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
Определен срок поставки российско-китайских пассажирских самолетов CR929
Все материалы