В России подорожают недорогие сельдь и минтай

На Дальнем Востоке сократилась отгрузка минтая и другой недорогой рыбы из-за двукратного повышения стоимости перевозки в рефрижераторных вагонах, пишет «Коммерсантъ». Представитель одной из федеральных торговых сетей сообщил, что поставщики предупредили о подорожании минтая на 10 процентов.

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Железнодорожные перевозки в рефрижераторах и контейнерах выросли с начала года с 9 и 10 до 16 и 20 рублей за килограмм соответственно. Отправка авторефрижераторами увеличилась с 15,5 до 22 рублей за килограмм, хотя в 2020 году максимальная цена достигала 16 рублей. Повышение стоимости перевозок вынудило Росрыболовство обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Глава Рыбного союза Александр Панин отмечает сезонный фактор: потребность в рефрижераторах растет из-за повышенного спроса на рыбу в октябре-декабре.

Из-за подорожания перевозок производителям стало невыгодно отправлять на рынки недорогую рыбу — минтай, сельдь, скумбрию. Склады Дальнего Востока заполнены бюджетной рыбой на 60 процентов, хотя раньше 85 процентов занимали дорогие лососевые виды. На этом фоне стоимость минтая во Владивостоке снизилась почти в два раза — со 101 до 58 рублей за килограмм.

Власти ожидали, что стоимость перевозок вырастет. В конце июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении РЖД субсидий из федерального бюджета на перевозку минтая с Дальнего Востока в центральные регионы страны. Однако средства до сих пор не выделены, сообщил источник.