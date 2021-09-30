Тайсона Фьюри оскорбила победа Усика

Тайсон Фьюри заявил, что был оскорблен победой украинца Александра Усика над Энтони Джошуа

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри отреагировал на победу украинца Александра Усика над соотечественником Энтони Джошуа. Его слова приводит Mirror.

Спортсмен заявил, что украинец сделал свое дело, однако он был сильно оскорблен его победой. «Я надеялся, что Джошуа сможет выиграть бой, но он не смог, и это не мое дело. Одна вещь, которую я усвоил в своей жизни, — это держать свой нос подальше от чужих дел», — подчеркнул он.

В ночь на 26 сентября в Лондоне Усик нанес поражение Джошуа и отобрал у британца четыре чемпионских пояса. Таким образом, украинец стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной федерации бокса (IBF) и Всемирной боксерской организации (IBO).

Фьюри удерживает пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Ему предстоит третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером. Он намечен на 9 октября.