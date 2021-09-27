Промоутер Фьюри прокомментировал победу Усика

Промоутер Тайсона Фьюри считает, что Энтони Джошуа показал уязвимость в бою с Усиком

Промоутер британского тяжеловеса Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился мнением о поединке Энтони Джошуа и Александра Усика. Его слова приводит CNN.

Уоррен сомневается, что после неудачи в бою с Усиком Джошуа подерется с Фьюри. «Признаться, я не вижу такого противостояния», — отметил он.

«Усик — отличный боксер. Он превосходно себя проявил. Джошуа же сильно уязвим Собственно, он давно таким был», — так Уоррен прокомментировал схватку тяжеловесов.

В ночь на 26 сентября в Лондоне Усик нанес поражение Джошуа и отобрал у британца четыре чемпионских пояса. Таким образом, украинец стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной федерации бокса (IBF) и Всемирной боксерской организации (IBO).

Фьюри удерживает пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Ему предстоит третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером. Он намечен на 9 октября.