Ведущий Первого канала обратился к зрителям из-за слов о пьянстве в эфире

Ведущий программ «Док-ток» и «Мужское/Женское» на Первом канале Александр Гордон обратился к зрителям из-за историй о пьянстве во время эфира, которые он рассказал летом в интервью журналисту Юрию Дудю. В начале первого выпуска нового сезона «Док-ток» Гордон признался, что прибег к помощи специалистов. Выпуск опубликован на YouTube.

«В этом интервью я не лукавил, когда сказал, что зашел в тупик. Не буду винить в этом ни ковид, ни постковид, ни кого другого, ни сложный график. Выход из этого тупика я нашел самый скверный — алкоголь», — сказал Гордон.

Телеведущий признался, что действительно употреблял спиртные напитки во время записи программ. Свои поступки на съемках он назвал непрофессиональными и недопустимыми. По словам Гордона, летом у него было время «выдохнуть» и подумать о ситуации.

Он отметил, что в итоге обратился за помощью к специалистам. «Их рекомендации я выполнял и продолжаю выполнять. И убежден, что этот довольно тяжелый, надо сказать, период моей жизни остался в прошлом», — заверил телеведущий и поблагодарил зрителей за участие.

Интервью Гордона Дудю вышло 3 августа. В нем телеведущий назвал себя мрачным алкоголиком и заявил, что употребляет спиртное перед выходом в эфир, а также в перерывах во время съемок. Гордон добавил, что несколько раз записывал передачи в состоянии алкогольного опьянения, но уточнил, что делал это из-за «колоссальной усталости».